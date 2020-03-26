Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Правительство может получить право вводить режим ЧС

РИА Новости07:55

Законопроект об особых полномочиях правительства внесен в Госдуму

REGNUM05:57

Кабмин сможет вводить режимы ЧС и повышенной готовности на всей территории России

ТАСС06:54

Внесен законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса

Государственная Дума РФ06:49

Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России

РБК06:40

Правительство получит право вводить режим ЧС

Интерфакс06:13

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

RT на русском07:14
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Надым, Ямало-Ненецкий АО, 26 марта 2020, 17:45 — REGNUM На ямальском Бованенковском месторождении 20 вахтовиков изолированы как контактировавшие с больным COVID-19.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

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Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.
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В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

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Отмечается, что 23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя.
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

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Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы департамента ЖКХ по Москве уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.
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Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

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Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
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Россияне больше доверяют биометрии, чем пин-кодам и паролям

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Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 09:59
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