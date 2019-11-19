Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил разрешения провести общенациональный конкурс на дизайн электронного паспорта.
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Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов

РБК09:50

Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России

Комсомольская правда08:50

Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта

РИА Новости08:41

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Известия08:45

Первые сто тысяч электронных паспортов изготовят в первом полугодии 2020 года

Говорит Москва08:28

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

Интерфакс08:22

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Lenta.ru08:13
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Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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София Ротару приезжает на гастроли в Россию

София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
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Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
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После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.
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Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

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Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020

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Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Ученые из американского Университета Северной Каролины в Шарлотте пришли к выводу, что рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.
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В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

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Чем Bitcoin лучше доллара США. Криптовалюте пообещали резкий рост курса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
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Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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