Экономика

SIA.ruSIA.ruПравительство Мишустина предлагает снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. правительство Медведева рассматривало вариант снижения страховых взносов, тогда компенсировать потери бюджета должно было повышение НДС с 18 до 22%.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

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СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБКвчера в 02:09

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
REGNUM 09:58
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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РБК 13:13
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
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Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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