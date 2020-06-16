Энергетика
РИА НовостиПравительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК00:00
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