Энергетика
РИА НовостиПравительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК16 июня в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Тупик «Газпрома»: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам
Национальная служба новостей16 июня в 04:29
Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ
Lenta.ru16 июня в 00:33
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
О планах написать статью о Второй мировой войне Путин заявил в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.
BFM.ru 14:20
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
Наука
Этнические различия нашли в симптомах коронавируса
Группа ученых из Польши и США под руководством профессора Университета Невады Кристофера фон Бартхельда провела исследование, в ходе которого выяснилось, что симптомы коронавируса по-разному проявляются у различных этнических групп.
Live24 14:02
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Здоровье
Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%
Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Общество
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Гаджеты
Apple снова попытается выпустить беспроводную зарядку AirPower
Аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что Apple продолжает работу над беспроводным зарядным устройством AirPower, способным заряжать несколько устройств одновременно.
3DNews 13:48
Футбол
Гендиректор «Сочи»: мы должны о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что из-за высокой плотности календаря клуб не может пойти на перенос матча с «Ростовом».
Чемпионат 13:43
Армия и оружие
Огневая точка ВСУ подавлена на юге Донбасса
REGNUM вчера в 16:45
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России
Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
Коммерсантъ 08:40
Кино
Кристофер Нолан объяснил важность проката для «Довода»
Кристофер Нолан уверен, что его новый фантастический триллер "Довод" необходимо смотреть исключительно на большом экране.
Kinonews.ru 11:35
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
ТАСС 14:06
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Общество
Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край
Свободная Пресса 16 июня в 21:18
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05