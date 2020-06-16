Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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с чего всё началось

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК16 июня в 00:00

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Эксперт оценил идею внедрения умных счётчиков для учёта газа

RT на русском07:33

Тупик «Газпрома»: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам

Национальная служба новостей16 июня в 04:29

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

РБК16 июня в 00:00

РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60%

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Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

URA.Ru16 июня в 00:36

Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Lenta.ru16 июня в 00:33

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости16 июня в 02:26
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Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
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Политика

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Происшествия

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Происшествия

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Газета.Ru 10:43
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Здоровье

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В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
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Евросоюз продлил на год санкции против России

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В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

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Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край

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О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
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Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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