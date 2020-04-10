Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Общество
Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за российскими туристами
Самолет авиакомпании "Аврора" в воскресенье вылетел из Хабаровска в южнокрейский Сеул, чтобы забрать российских туристов, сообщается на онлайн-табло хабаровского аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня.
Российская газета вчера в 01:37
Происшествия
Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 10 апреля в 01:49
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых случаев коронавируса
В субботу, 11 апреля стало известно о 7 новых случаях коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области.
Kursk.com вчера в 08:23
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Газета.Ru вчера в 06:59
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 10 апреля в 18:13
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО
Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
РИА Биробиджан вчера в 23:21
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Космос
Российский телескоп снимает сердце Галактики в рентгеновских лучах
Обсерватория "Спектр-РГ" оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами с беспрецедентной чувствительностью: российским ART-XC и немецким eROSITA, работающими по принципу оптики косого падения.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского
Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере
Утром 12 апреля в Красноярске произошел пожар в наркологическом диспансере на правом берегу Енисея.
РБК вчера в 23:42
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru 10 апреля в 10:50
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском вчера в 09:22
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 04:32
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет
Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
Экономика
Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза
В марте 2019 года компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $377 млн. Всего в I квартале продажи компании составили $904,2 млн.
Интерфакс 10 апреля в 04:27