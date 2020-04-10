Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Топ-5 событий недели: скандал вокруг Zoom, новая ОПЕК+, продажа Сбербанка

РБК10 апреля в 15:03

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru10 апреля в 06:29

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВ09 апреля в 18:05
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Общество

Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за российскими туристами

Самолет авиакомпании "Аврора" в воскресенье вылетел из Хабаровска в южнокрейский Сеул, чтобы забрать российских туристов, сообщается на онлайн-табло хабаровского аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:32
14
Общество

Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня.
Российская газета вчера в 01:37
2,4K
Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:13
23
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 10 апреля в 01:49
2,4K
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
2,8K
Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
7
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
3
Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых случаев коронавируса

В субботу, 11 апреля стало известно о 7 новых случаях коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области.
Kursk.com вчера в 08:23
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Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
24
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Газета.Ru вчера в 06:59
2,7K
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 10 апреля в 18:13
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Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО

Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
РИА Биробиджан вчера в 23:21
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Космос

Российский телескоп снимает сердце Галактики в рентгеновских лучах

Обсерватория "Спектр-РГ" оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами с беспрецедентной чувствительностью: российским ART-XC и немецким eROSITA, работающими по принципу оптики косого падения.
РИА Новости вчера в 01:00
7
Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

ТАСС 00:09
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Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM вчера в 15:12
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Происшествия

Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
8
Происшествия

В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере

Утром 12 апреля в Красноярске произошел пожар в наркологическом диспансере на правом берегу Енисея.
РБК вчера в 23:42
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10 апреля в 10:50
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Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
343
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском вчера в 09:22
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Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса

Уральский меридиан вчера в 04:32
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
349
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,2K
Общество

Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет

Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
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Экономика

Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

В марте 2019 года компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $377 млн. Всего в I квартале продажи компании составили $904,2 млн.
Интерфакс 10 апреля в 04:27
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