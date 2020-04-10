Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском 07:23
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 05:44
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Общество
Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 2186
Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более, чем на 2 тыс. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает оперативный штаб.
Известия 03:35
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Энергетика
2020: Михаил Крутихин
Или, например, вдруг принимается решение начать разработку, подготовку фактически проектную для проекта "Сила Сибири-2" через монгольскую территорию.
Эхо Москвы вчера в 03:51
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Наука
Ученые объяснили опасность коронавируса для курильщиков
Авторы исследования утверждают, что уровень фермента одинаково завышен у больных коронавирусом и курильщиков.
iReactor вчера в 05:13
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Религия
Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан
В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
Росбалт 05:55
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции
За субботу в Москве составили 1358 протоколов за нарушения режима повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:23
Футбол
Аарон Рэмси: хочу помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов
Хочу помочь им выиграть Лигу чемпионов, стать частью этого. Команда много побеждает, и это то, чего я хотел достичь.
Чемпионат 05:42