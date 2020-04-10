Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:19
Здоровье
Фельдшер скорой помощи мог заразиться коронавирусом в Новосибирске
В Новосибирске фельдшер бригады «Скорой помощи» мог заразиться коронавирусом, об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из врачей ведомства.
АиФ Новосибирск 03:17
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру вчера в 10:06
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Политика
Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы
Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
REGNUM вчера в 12:15
Гаджеты
Старшие модели iPhone 12 могут задержаться с выходом
Старшие модели линейки iPhone 12 могут задержаться с выходом из-за увеличения сроков тестирования устройств.
UfaTime.ru 05:46
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
Общество
Голикова назвала 30 апреля неслучайной датой для окончания режима самоизоляции
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 30 апреля - окончание режима самоизоляции в России - неслучайная дата.
Газета.Ru 06:46
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Экономика
Дефицит хлеба на Украине: Глава Минэкономики озвучил прогноз
Пшеницы на Украине достаточно, голода не будет, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире местного ТВ 11 апреля По его словам, "обеспечение пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев".
Украина.ру 06:31
Общество
Казань расположилась на пятом месте в России по индексу самоизоляции
По данным показателям, в борьбе с пандемией коронавируса самыми ответственными на 12.04.20 стали жители Нижнего Новгорода, там индекс самоизоляции составил 4,6 баллов.
Казанские ведомости 06:27
Футбол
Чемпионат Италии по футболу может остаться без зрителей до 2021 года
Как сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери, ссылающийся на источник в правительстве, в нынешнем году все футбольные матчи будут проводиться без зрителей.
Вести.Ru 06:18
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Аргументы и Факты вчера в 15:36
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске ребенка нашли в другом городе
11 апреля мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка во время прогулки, говорится в релизе.
Газета.Ru 06:21
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Назван средний возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего за сутки в столице выявлено 1306 новых случаев. Таким образом, общее число заболевших в городе — 10 тысяч 158.
Говорит Москва 04:58
Общество
Карантин в городе Алдан объявил глава Якутии
Карантин в городе Алдан действует с сегодняшнего дня по приказу главы Якутии Айсена Николаева, сообщает 12 апреля пресс-служба администрации главы и правительства республики.
ИА Красная Весна вчера в 23:33
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Общество
Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов
Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16