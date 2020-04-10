Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Топ-5 событий недели: скандал вокруг Zoom, новая ОПЕК+, продажа Сбербанка

РБК10 апреля в 15:03

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru10 апреля в 06:29

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВ09 апреля в 18:05
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Общество

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:19
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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Здоровье

Фельдшер скорой помощи мог заразиться коронавирусом в Новосибирске

В Новосибирске фельдшер бригады «Скорой помощи» мог заразиться коронавирусом, об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из врачей ведомства.
АиФ Новосибирск 03:17
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Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру вчера в 10:06
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
REGNUM вчера в 12:15
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Гаджеты

Старшие модели iPhone 12 могут задержаться с выходом

Старшие модели линейки iPhone 12 могут задержаться с выходом из-за увеличения сроков тестирования устройств.
UfaTime.ru 05:46
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Общество

В Хабаровске сел самолет «Авроры», доставивший россиян из Южной Кореи

РИА Новости 06:18
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Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
9
Общество

Голикова назвала 30 апреля неслучайной датой для окончания режима самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 30 апреля - окончание режима самоизоляции в России - неслучайная дата.
Газета.Ru 06:46
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,3K
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,5K
Экономика

Дефицит хлеба на Украине: Глава Минэкономики озвучил прогноз

Пшеницы на Украине достаточно, голода не будет, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире местного ТВ 11 апреля По его словам, "обеспечение пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев".
Украина.ру 06:31
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Общество

Казань расположилась на пятом месте в России по индексу самоизоляции

По данным показателям, в борьбе с пандемией коронавируса самыми ответственными на 12.04.20 стали жители Нижнего Новгорода, там индекс самоизоляции составил 4,6 баллов.
Казанские ведомости 06:27
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Футбол

Чемпионат Италии по футболу может остаться без зрителей до 2021 года

Как сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери, ссылающийся на источник в правительстве, в нынешнем году все футбольные матчи будут проводиться без зрителей.
Вести.Ru 06:18
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
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Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Аргументы и Факты вчера в 15:36
Происшествия

Пропавшего в Новосибирске ребенка нашли в другом городе

11 апреля мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка во время прогулки, говорится в релизе.
Газета.Ru 06:21
15
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
1,4K
Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
209
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
773
Общество

Назван средний возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего за сутки в столице выявлено 1306 новых случаев. Таким образом, общее число заболевших в городе — 10 тысяч 158.
Говорит Москва 04:58
Общество

Карантин в городе Алдан объявил глава Якутии

Карантин в городе Алдан действует с сегодняшнего дня по приказу главы Якутии Айсена Николаева, сообщает 12 апреля пресс-служба администрации главы и правительства республики.
ИА Красная Весна вчера в 23:33
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Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
108
Общество

Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов

Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
16
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