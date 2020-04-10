Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Общество
В Кремле рассказали, когда будет понимание о пике коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что понимание о пике заболеваемости коронавирусом в России будет в течение пары недель.
RT на русском 07:42
Происшествия
Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
«Медуза»: в Москве поликлинику закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
В Москве закрыли на карантин по коронавирусу первую поликлинику, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 11:27
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Общество
Еще 152 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье
За сутки в Подмосковье выявили 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 10:15
Киберспорт
Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant
Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Cyber.sports.ru 09 апреля в 04:52
Происшествия
Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином
Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Политика
Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
Отдельные епархии на свое усмотрение могут допускать прихожан в храмы, если это позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.
ТК Звезда вчера в 07:13
Культура
Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости 03:52
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Хоккей
Пробывший несколько дней в коме игрок «Эдмонтона» Кейв умер
Умер нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв. 25-летний хоккеист несколько дней пробыл в коме из-за кровоизлияния в мозг.
Газета.Ru 12:03
Биатлон
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере
Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад, ранее объявивший о завершении карьеры, признался, что бывший российский стреляющих лыжник Антон Шипулин был одним из его главных конкурентов.
ProstoProSport вчера в 16:59
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
В штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии, число жертв за сутки выросло на 783 и достигло 8627 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.
Вести.Ru 12:25
Здоровье
Коронавирус: главные события и цифры за прошедшие сутки на утро 11 апреля
10 апреля общее число погибших от эпидемии по всему миру превысило 100 тысяч человек, сообщает портал www.worldometers.info.
Вечерняя Москва 09:37
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Культура
Антон Лапенко станет гостем «Вечернего Урганта»
Гостями очередного выпуска вечернего ТВ-шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» станут певица Нюша и видеоблогер Антон Лапенко.
Культуромания вчера в 14:49
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39