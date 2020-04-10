Коронавирус
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Армия и оружие
«Контроля не будет»: россияне не боятся комплекса ПРО Aegis Ashore
Россияне, принявшие участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, сказали, пугает ли их тот факт, что США возьмут под контроль европейскую часть России с помощью комплекса ПРО Aegis Ashore (который сейчас достраивается).
Общество
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.
Здоровье
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае
За сутки еще четыре случая заражения опасной коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Пермском крае.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Авто
Volkswagen готовит к премьере новый Golf R
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Культура
Видео: Альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстители: Финал»
В сети появилась альтернативная сцена из блокбастера «Мстители: Финал», в которой Черная Вдова жертвует собой ради Камня души на планете Вормир.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции
РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
Наука
Вирусы скапливаются на внешней стороне защитных масок
В ходе эксперимента учёные собрали образцы с внутренней и внешней поверхностей масок, а также попросили пациентов с коронавирусом в больнице кашлять без маски на образец для исследования.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Происшествия
В Хабаровске на глазах у людей обрушился жилой дом
В Хабаровске на улице Зои Космодевьянской обрушился жилой дом.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Армия и оружие
Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Путешествия
Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето
Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Общество
В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса
В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Экономика
Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.