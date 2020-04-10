Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru06:29

Сбербанк перешёл в собственность правительства от ЦБ

Говорит Москва06:14

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС05:37

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

РБК05:17

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия05:01

Минфин: 50% акций Сбербанка выкуплены у ЦБ РФ за 2,14 трлн рублей

REGNUM05:42

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05
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Армия и оружие

«Контроля не будет»: россияне не боятся комплекса ПРО Aegis Ashore

Россияне, принявшие участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, сказали, пугает ли их тот факт, что США возьмут под контроль европейскую часть России с помощью комплекса ПРО Aegis Ashore (который сейчас достраивается).
Рамблер 06:19
Общество

Режим самоизоляции продлен в Иркутской области

Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.
Байкал24 02:59
Здоровье

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае

За сутки еще четыре случая заражения опасной коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Пермском крае.
ФАН 06:31
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
Авто

Volkswagen готовит к премьере новый Golf R

Движок 06:19
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Культура

Видео: Альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстители: Финал»

В сети появилась альтернативная сцена из блокбастера «Мстители: Финал», в которой Черная Вдова жертвует собой ради Камня души на планете Вормир.
КиноПоиск 04:10
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Общество

РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции

РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
РЕН ТВ 03:52
Наука

Вирусы скапливаются на внешней стороне защитных масок

В ходе эксперимента учёные собрали образцы с внутренней и внешней поверхностей масок, а также попросили пациентов с коронавирусом в больнице кашлять без маски на образец для исследования.
НИА-Кузбасс 00:52
Гаджеты

Ноутбук System76 Lemur Pro работает без подзарядки 21 час

iXBT.com 05:31
Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия

В Воронежской области коронавирус выявили у семьи

Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 04:13
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия

В Хабаровске на глазах у людей обрушился жилой дом

В Хабаровске на улице Зои Космодевьянской обрушился жилой дом.
ФедералПресс 04:40
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Армия и оружие

Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии

Российская газета вчера в 06:57
Политика

Россия поставит в Африку штурмовые лодки БК-10

REGNUM 06:16
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Путешествия

Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето

Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса

В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
RuNews24.ru 05:46
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика

Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
ИнфоСМИ 06:12
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