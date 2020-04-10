Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Общество
Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля
Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11
Политика
Посол Ирана назвал США источником всех проблем на Ближнем Востоке
Globallookpress Посол Ирана в РФ Казем Джалали считает, что действия американской стороны являются источниками всех бед на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 18:08
Наука
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Не только ОПЕК Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо отмечал, что избыток на рынке нефти может составить около 14,7 млн баррелей в сутки, и глобальные мощности по хранению сырой нефти будут исчерпаны до конца мая.
Ведомости 15:30
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области
Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
Экономика
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
РИА Новости 06:54
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Космос
В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся объектов в небе
Оказывается, в Амурской области увидели первую партию этих летательных аппаратов в количестве 60 штук.
Актуальные Новости 08:20
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
Общество
Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске
Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com вчера в 10:10
Здоровье
Диетолог рассказал об альтернативах имбирю
Врач-диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь, безусловно, является хорошим продуктом для того, чтобы улучшить иммунитет.
Невские Новости 20:24
Общество
Власти Москвы и области утвердили правила пропусков для поездок
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о порядке оформления и использования специальных цифровых пропусков в городе.
РБК вчера в 13:50
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
Политика
В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»
Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru 12:16
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Шоу-бизнес
Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце
РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ 11:54
Энергетика
Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма
Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
REGNUM 20:02
Здоровье
Необходимости в дезинфекции улиц в Забайкалье из-за коронавируса нет — Роспотребнадзор
Руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в прямом эфире 12 апреля сообщила, что необходимости в дезинфекции улиц из-за коронавируса в регионе пока нет.
Чита.Ру 08:03
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Футбол
Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Политика
Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49