Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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ЦБ РФ может изменить список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

News.ru09:39

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru10 апреля в 06:29

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

РБК10 апреля в 05:17

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01
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Общество

Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля

Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11
Политика

Посол Ирана назвал США источником всех проблем на Ближнем Востоке

Globallookpress Посол Ирана в РФ Казем Джалали считает, что действия американской стороны являются источниками всех бед на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 18:08
Наука

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
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Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Не только ОПЕК Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо отмечал, что избыток на рынке нефти может составить около 14,7 млн баррелей в сутки, и глобальные мощности по хранению сырой нефти будут исчерпаны до конца мая.
Ведомости 15:30
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Общество

Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области

Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
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Экономика

ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
РИА Новости 06:54
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Космос

В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся объектов в небе

Оказывается, в Амурской области увидели первую партию этих летательных аппаратов в количестве 60 штук.
Актуальные Новости 08:20
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Экономика

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
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Общество

Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске

Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com вчера в 10:10
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Здоровье

Диетолог рассказал об альтернативах имбирю

Врач-диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал, что имбирь, безусловно, является хорошим продуктом для того, чтобы улучшить иммунитет.
Невские Новости 20:24
1
Общество

Власти Москвы и области утвердили правила пропусков для поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о порядке оформления и использования специальных цифровых пропусков в городе.
РБК вчера в 13:50
3,7K
Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
1
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
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Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM 16:27
32
Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости 18:19
46
Политика

В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»

Министерство энергетики России отчиталось об инвестициях в строительство газопровода «Северный поток-2», заявив, что финансирование проекта уже выполнено на 95 процентов.
Lenta.ru 12:16
36
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Шоу-бизнес

Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце

РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ 11:54
3
Энергетика

Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.
REGNUM 20:02
14
Здоровье

Необходимости в дезинфекции улиц в Забайкалье из-за коронавируса нет — Роспотребнадзор

Руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в прямом эфире 12 апреля сообщила, что необходимости в дезинфекции улиц из-за коронавируса в регионе пока нет.
Чита.Ру 08:03
Религия

В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве

Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
26
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Футбол

Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Политика

Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
2
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
389
Общество

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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