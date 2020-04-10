Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
В России за сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах.
Афиша Daily 04:29
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Общество
Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota
Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe вчера в 08:05
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Общество
В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера
В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.
Невские Новости 09:45
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Общество
Губернатор запретил выезд и въезд в Красноярске и других городах края
Губернатор Красноярского края Александр Усс издал указ об ограничении въезда и выезда в Красноярск, а также в нескольких городах и районов из-за пандемии коронавируса.
ИА Запад24 вчера в 09:13
Общество
За сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса, об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 04:57
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Политика
США готовят санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
США может ввести санкции против стран, оказывающихся забирать своих граждан во время пандемии.
Деловое.ТВ 03:33
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Себальоса
Туринцы хотят подписать игрока перед стартом следующего сезона.
Soccer.ru 07:20
Общество
Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус
Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29