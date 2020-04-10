Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
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Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
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Gazeta.SPb 11:16
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Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
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Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
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Назван оптимальный автомобиль для российских условий
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Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 23:32
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РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
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Российская газета 11:55
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань вчера в 11:06
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YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Американский актер Роберт Де Ниро, который исполнил 19 отрицательных ролей в известных фильмах, возглавил топ-10 людей, играющих злодеев.
ToDay News Ufa 09 апреля в 08:11
Культура
Что смотреть онлайн 13 апреля. Расписание трансляций
После активного воскресенья в понедельник, 13, в эфире небольшое затишье, но все равно есть из чего выбрать: "Откровенные полароидные снимки" Кирилла Серебреникова в театре имени Пушкина, "Дама с собачкой" Камы Гинкаса в МТЮЗе, а в "Яндекс.Эфире" благотворительный концерт группы UMA2RMAN.
РИА Новости 17:00
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 09 апреля в 04:27
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
Авто
Появились характеристики нового кроссовера Toyota
Новый субкомпактный кроссовер Toyota на базе хэтчбека Yaris продолжает обрастать подробностями.
Автоновости дня 10 апреля в 08:00
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 10 апреля в 07:23
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС вчера в 20:45
Авто
Очень редкий Puch 500 GE уйдет с молотка
На аукционе Sotheby's продадут очень редкий Puch 500 GE, который был выпущен всего в количестве 3-х машин.
SpeedMe 09 апреля в 15:20
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Здоровье
Как долго люди остаются заразными после выздоровления от коронавируса
Люди, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и выздоровели, могут быть носителями инфекции еще на протяжении 5 недель.
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