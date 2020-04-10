Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Космос
«Союз МС-16» с экипажем отправился с Байконура на МКС
К Международной космической станции двух космонавтов и одного астронавта через час с небольшим доставит корабль «Союз МС-16».
МИР 24 09 апреля в 10:13
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Газета.Ru 06:59
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Наука
Стало известно о распространении в мире трех типов коронавируса
Ученые заявили о распространении по миру трех типов коронавируса. Об этом стало известно изданию Daily Mail.
Lenta.ru 06:00
Наука
Ученые рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека
Вечерний курьер 13:44
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Кино
Дебора Энн Уолл из «Сорвиголовы» и «Карателя» два года не может найти работу
Игромания.ру вчера в 10:00
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета вчера в 05:31
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Религия
РПЦ рекомендует в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате были распространены рекомендации по совершению богослужений в период Страстной недели и на Пасху.
Петербургский дневник вчера в 08:47
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Газета.Ru вчера в 05:44
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Наука
На моделировании показали, как коронавирус распространяется при кашле
МедиаПоток вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Энергетика
Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти
Решение сократить добычу нефти приняла Мексика вместе с США, 10 апреля сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Lenta.ru 09 апреля в 17:26