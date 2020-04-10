Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.

Общество Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 46

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 243

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 2

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,5K

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 80

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 123

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 18

Энергетика Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти Решение сократить добычу нефти приняла Мексика вместе с США, 10 апреля сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице Twitter. 43