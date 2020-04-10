Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM вчера в 23:41
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет
Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
News.ru 16:35
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Общество
Велосипедистам потребуется спецпропуск для передвижения по Москве
Специальный пропуск потребуется для передвижения по Москве на велосипеде и других транспортных средствах.
Вечерняя Москва 15:17
Общество
Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Тестовая проверка на иммунитет показала, что он есть только у трех процентов россиян рассказала глава Роспотребнадзора Алла Попова.
АБН вчера в 10:04
Религия
Московские храмы проведут богослужения без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Хоккей
Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
РБК 14:44
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 08:22
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы
Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
News.ru 16:19
Здоровье
В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента
У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Интерфакс вчера в 04:57
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам
Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
Политика
Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса
Дмитрий Песков не исключил длительного мирового кризиса после пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 09:48
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Космос
Зонд BepiColombo попрощался с Землёй и улетел к Меркурию
3DNews вчера в 06:25
Общество
США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
Наука
Википедия не выдержала проверки на научность
Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.
Популярная механика 12:51
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake 12:33