Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москвавчера в 09:45

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВ09 апреля в 18:05

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ruвчера в 06:29

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАССвчера в 05:37

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

РБКвчера в 05:17

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известиявчера в 05:01

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUMвчера в 09:13
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM вчера в 23:41
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Общество

Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет

Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
News.ru 16:35
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
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Общество

Велосипедистам потребуется спецпропуск для передвижения по Москве

Специальный пропуск потребуется для передвижения по Москве на велосипеде и других транспортных средствах.
Вечерняя Москва 15:17
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Общество

Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян

Тестовая проверка на иммунитет показала, что он есть только у трех процентов россиян рассказала глава Роспотребнадзора Алла Попова.
АБН вчера в 10:04
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Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Хоккей

Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
РБК 14:44
Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
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Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 08:22
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Космос

В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
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Энергетика

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы

Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
News.ru 16:19
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Здоровье

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Интерфакс вчера в 04:57
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Общество

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
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Политика

Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса

Дмитрий Песков не исключил длительного мирового кризиса после пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 09:48
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Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
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Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
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Футбол

«Челси» собирается продать Канте

90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
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Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
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Космос

Зонд BepiColombo попрощался с Землёй и улетел к Меркурию

3DNews вчера в 06:25
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Общество

США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса

По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
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Наука

Википедия не выдержала проверки на научность

Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.
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Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

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