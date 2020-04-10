Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва09:45

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM09:13

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС05:37

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

РБК05:17

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия05:01

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru06:29
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Космос

БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника

Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Политическая Экспертиза 08 апреля в 12:00
Общество

В Саратовской области запретили посещение кладбищ из-за угрозы COVID-19

РИА Новости 10:46
Происшествия

Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии

РБК 11:53
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС 11:32
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Энергетика

Мексику не устроило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась с условиями представителей других стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Экономика сегодня вчера в 22:06
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ назвало способ профилактики заражения коронавирусом.
Что происходит вчера в 13:54
Космос

Запуск китайской ракеты с индонезийским спутником потерпел неудачу

Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.
Telesputnik.ru 10:17
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество

В Петербурге составлено около 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что за нарушение самоизоляции в городе было составлено около 300 протоколов.
Невские Новости 11:27
Авто

Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo

Как и текущая модель, новый Grand Cherokee будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях, а поскольку речь идет о Jeep, стоит ждать и «заряженное» исполнение Trailhawk.
SpeedMe вчера в 03:04
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество

На Кубани определят организации, которые возобновят работу

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала.
КП - Кубань 09:26
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Армия и оружие

NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Piter.tv 04:39
Происшествия

В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие

В Саранске из-за иностранного студента, зараженного COVID-19, закрыли на карантин общежитие Мордовского госуниверситета.
Российская газета 11:27
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Религия

РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:34
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Здоровье

Коронавирус подозревают у сотрудника Псковской горбольницы

Выявлен первый предварительно положительный результат теста на коронавирус у сотрудника Псковской городской больницы.
Псковская правда 09:57
Общество

В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

RT на русском 08:58
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