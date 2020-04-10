Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Экономика
Российским городам предсказали дезурбанизацию
В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
РБК 11:13
Экономика
ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия вчера в 19:25
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
РБК 12:22
Общество
Дмитрий Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Скандал случился 5 апреля в аэропорту Ижевска.
Говорит Москва 08:02
Происшествия
В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию
Четверо иностранцев пытались попасть в Эстонию из Ивангорода.
Piter.tv 14:03
Технологии
Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет
Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 12:39
Авто
Появились изображения обновлённого внедорожника Toyota Fortuner
В Сети появились рендерные снимки нового Toyota Fortuner от независимых дизайнеров.
Car.ru 13:52
Общество
В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США
Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.
РИА Новости 15:02
Космос
С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16
Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Inc-news.ru вчера в 12:04
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
Футбол
У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружили коронавирус
Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Times.
Спорт-Экспресс 15:07
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила старшего сына с 8-летием
Накануне у четы Боярской и Матвеева был семейный праздник — 8 лет исполнилось их старшему сыну Андрею.
Вокруг ТВ 08 апреля в 05:05
Космос
Астроном назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные
На нашей планете иссякают ресурсы многих полезных ископаемых, например, платины и иридия.
Shraibikus News вчера в 07:17
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Общество
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Экономика
Глава ЦБ ожидает ухудшения качества обслуживания кредитов
Банк России ожидает некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов в связи с коронавирусом, но принятые регулятором и правительством России меры поддержки заемщиков позволят сократить объем проблемных активов на балансе банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Rambler News Service 11:16
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Происшествия
Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Газета.Ru 05:02
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе
ToDay News Ufa 03:20
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд
Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер вчера в 08:14