Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
Читать в источнике
Комментировать2,6K

Подробнее о событии

Топ-5 событий недели: скандал вокруг Zoom, новая ОПЕК+, продажа Сбербанка

РБК15:03

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва09:45

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru06:29

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM09:13

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС05:37

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия05:01

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Власти Подмосковья вводят пропускной режим

Вестник Кавказа 14:08
109
Общество

Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
2,3K
Музыка

Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»

ГТРК Хакасия 10:11
9
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
3,7K
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
2
Экономика

Российским городам предсказали дезурбанизацию

В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
РБК 11:13
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

ТАСС 11:32
107
Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия вчера в 19:25
169
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
РБК 12:22
Общество

Дмитрий Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Скандал случился 5 апреля в аэропорту Ижевска.
Говорит Москва 08:02
5
Происшествия

В Ивангороде четверо иностранных граждан пытались попасть в Эстонию

Четверо иностранцев пытались попасть в Эстонию из Ивангорода.
Piter.tv 14:03
Технологии

Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет

Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 12:39
16
Авто

Появились изображения обновлённого внедорожника Toyota Fortuner

В Сети появились рендерные снимки нового Toyota Fortuner от независимых дизайнеров.
Car.ru 13:52
1
Общество

В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США

Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.
РИА Новости 15:02
1
Космос

С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16

Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Inc-news.ru вчера в 12:04
194
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
14
Футбол

У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружили коронавирус

Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Times.
Спорт-Экспресс 15:07
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
20
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская трогательно поздравила старшего сына с 8-летием

Накануне у четы Боярской и Матвеева был семейный праздник — 8 лет исполнилось их старшему сыну Андрею.
Вокруг ТВ 08 апреля в 05:05
13
Космос

Астроном назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные

На нашей планете иссякают ресурсы многих полезных ископаемых, например, платины и иридия.
Shraibikus News вчера в 07:17
7
Общество

Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов

Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
13
Общество

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
24
Технологии

Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24
9
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
338
Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
124
Экономика

Глава ЦБ ожидает ухудшения качества обслуживания кредитов

Банк России ожидает некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов в связи с коронавирусом, но принятые регулятором и правительством России меры поддержки заемщиков позволят сократить объем проблемных активов на балансе банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Rambler News Service 11:16
2
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
518
Происшествия

Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Газета.Ru 05:02
255
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

ToDay News Ufa 03:20
210
Шоу-бизнес

Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд

Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер вчера в 08:14
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное