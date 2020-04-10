Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Пронько: Почти 70% свободных акций Сбера принадлежит Западу

Царьград00:38

ЦБ РФ может изменить список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

News.ruвчера в 09:39

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб

РБК10 апреля в 05:17

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Общество

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50
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Политика

Власти Афганистана освободили 361 пленного талиба

РИА Новости 00:55
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
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Религия

У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11 апреля в 15:13
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Экономика

ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%

По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
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Футбол

Экс-тренер «Краснодара» заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии

Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.
Москва 24 11 апреля в 23:26
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,7K
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта

В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Космос

Робот-телескоп в Благовещенске «поймал» гамма-всплеск

ИА Порт Амур 00:49
Футбол

Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
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Авто

В России автозаводы возвращаются к работе

Крупнейшие автозаводы в России, признанные системообразующими в своих регионах, возобновляют свою работу вопреки продленному президентом режиму нерабочих дней.
Автоновости дня 10 апреля в 10:05
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
344
Общество

За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание

В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
3,1K
Происшествия

В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребенком подверглась травле

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Твой Иркутск 00:26
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Кино

Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из «Мстителей. Финал»

Студия опубликовала кадр, указывающий на пасхалку в последней части "Мстителей".
Политика Сегодня вчера в 11:38
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Авто

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla

Начиная с самой первой Tesla Model 3, сошедшей с конвейера американского автозавода, электрический автомобиль оснащался камерой, интегрированной в салонное зеркало заднего вида и ориентированной на водителя.
32CARS.ru 01:09
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
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Армия и оружие

Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Общество

Министр здравоохранения Забайкалья отправлен в отставку

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников отправлен в отставку, его место займёт кардиолог Анна Шангина.
Zabnews.ru вчера в 22:53
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Piter.tv 10 апреля в 07:01
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
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