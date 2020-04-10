Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.

Общество В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус. 827

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,8K

Религия У православных началась Страстная неделя У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).

Происшествия Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости. 61

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 19

Экономика ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5% По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада». 1,2K

Футбол Экс-тренер «Краснодара» заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.

Футбол Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.

Авто В России автозаводы возвращаются к работе Крупнейшие автозаводы в России, признанные системообразующими в своих регионах, возобновляют свою работу вопреки продленному президентом режиму нерабочих дней. 26

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 3,1K

Происшествия В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребенком подверглась травле Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. 11

Авто Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla Начиная с самой первой Tesla Model 3, сошедшей с конвейера американского автозавода, электрический автомобиль оснащался камерой, интегрированной в салонное зеркало заднего вида и ориентированной на водителя.

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 1K

Общество Министр здравоохранения Забайкалья отправлен в отставку Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников отправлен в отставку, его место займёт кардиолог Анна Шангина. 1

Политика Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин. 655