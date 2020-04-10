Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Футбол
Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут
По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.
ProstoProSport 04:34
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Правительство утвердило правила выплат семьям с детьми до трех лет
Правительство РФ утвердило порядок выплат для семей, у которых есть дети до трех лет.
Daily Storm вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Общество
В Подмосковье увеличили количество патрулей Росгвардии
Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Радио 1 10:47
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК вчера в 14:06
Космос
Опубликовано уникальное фото черной дыры
Фотография опубликована на сайте Event Horizon Telescope. Подобное явление фиксируется, если материя падает в черную дыру.
Sibnet Новости 08 апреля в 11:49
Происшествия
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла
По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Общество
США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
Общество
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru вчера в 10:50
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Авто
В электромобиль встроили сворачиваемую солнечную батарею
Прототип имеет чехол, который автоматически разворачивается и открывает солнечные батареи, которые заряжают аккумулятор авто.
Car.ru 09 апреля в 08:11
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Футбол
Ибрагимович поймал огромную рыбу и решил похвастаться
В субботу шведский бомбардир отправился на рыбалку и смог там поймать огромную рыбу.
Евро-футбол.ру 14:49
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22