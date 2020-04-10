Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

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URA.Ruвчера в 06:29
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