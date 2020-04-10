Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
РИА Новости 03:36
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Общество
В мэрии рассказали, кто сможет передвигаться по Москве без пропуска
В Москве без пропуска смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты, военнослужащие, адвокаты, охранники и иные служащие, у которых есть удостоверения установленного государством образца.
RT на русском 13:19
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости 21:42
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус
РИА Новости 09:53
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
Кино
«Кинорепортер» назвал лучшие фильмы о космосе
Культуромания 14:18
Авто
Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие
Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru 09 апреля в 10:20
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Аргументы и Факты 15:36
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
RT на русском 09 апреля в 18:09
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
Минфин Украины исключил дефолт без финансовой поддержки МВФ
Украина не окажется на грани дефолта, если останется без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
iReactor 13:37
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor 16:06
Происшествия
Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города.
ТАСС 20:45
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Финансы
Назван курс доллара на лето 2020 года
В конце марта падение рубля и рост курса доллара и евро некоторые эксперты связывали с решением столичных властей ввести карантин.
Утро.ru вчера в 03:06
Общество
На 12 апреля запланировано четыре вывозных рейса
Четыре вывозных рейса из Южной Кореи, Таиланда и Японии запланированы 12 апреля, сообщили в Росавиации.
Российская газета 13:22