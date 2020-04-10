Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Топ-5 событий недели: скандал вокруг Zoom, новая ОПЕК+, продажа Сбербанка

РБК10 апреля в 15:03

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru10 апреля в 06:29

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВ09 апреля в 18:05
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 00:29
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
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Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 10 апреля в 11:22
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
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Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
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Политика

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 10:09
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

В Красноярске ликвидировали пожар в наркодиспансере

RT на русском 03:07
1
Общество

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:09
13
Общество

В России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса

По данным на 9 апреля, всего в РФ зарегистрирован 10 131 случай заражения. Также сообщается, что за минувшие сутки 13 человек скончались.
iReactor 09 апреля в 05:12
Общество

Россияне вылетели из Японии рейсом «Аэрофлота»

ТАСС 00:59
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Общество

В России за сутки коронавирусом заразились более двух тысяч человек

За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 52 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:31
Кино

«КиноРепортер» назвал лучшие фильмы о космосе

Культуромания вчера в 14:18
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
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Шоу-бизнес

Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 10 апреля в 06:18
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Здоровье

Во всех областях Украины выявили случаи заражения коронавирусом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, которая долгое время оставалось единственной, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
РИА Новости 03:15
1
Здоровье

Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев

На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,6K
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
115
Общество

Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Известия 02:35
17
Общество

Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет

Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
117
Общество

В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19.
The Penza Post вчера в 06:26
254
Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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