Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Происшествия В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона. 255

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 891

Происшествия Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко. 6

Происшествия Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500 Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко. 277

Общество Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне. 595

Политика МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 62

Религия Православные христиане встречают Вербное воскресенье Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. 51

Общество Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. 13

Общество В России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса По данным на 9 апреля, всего в РФ зарегистрирован 10 131 случай заражения. Также сообщается, что за минувшие сутки 13 человек скончались.

Общество В России за сутки коронавирусом заразились более двух тысяч человек За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 52 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 37

Здоровье Во всех областях Украины выявили случаи заражения коронавирусом Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, которая долгое время оставалось единственной, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. 1

Здоровье Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 761

Общество В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19. 254