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Происшествия В Тульской области выявлено три новых случая коронавируса Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области. 6

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Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 1

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Экономика Эксперт Иванов рассказал, как российским IT-компаниям избежать монополизации Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов считает, что в сложившейся ситуации малым и средним отечественным IT-предприятиям можно рассчитывать только на помощь со стороны государства. 6

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Гаджеты Xiaomi Mi Note 10 Lite прошёл сертификацию и готовится к выходу Еще в конце прошлого года были представлены два производительных смартфона от Xiaomi.

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Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 40

Общество В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. 53

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