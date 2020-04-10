Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 10 апреля в 11:22
Происшествия
В Тульской области выявлено три новых случая коронавируса
Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области.
REGNUM 05:37
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 26 человек
К 12 апреля на всей территории Белоруссии от коронавируса умерли 26 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Полит.ру 05:46
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
Эксперт Иванов рассказал, как российским IT-компаниям избежать монополизации
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов считает, что в сложившейся ситуации малым и средним отечественным IT-предприятиям можно рассчитывать только на помощь со стороны государства.
Экономика сегодня вчера в 23:05
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Общество
В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.
Москва 24 05:27
Политика
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом.
Российская газета 02:48
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 Lite прошёл сертификацию и готовится к выходу
Еще в конце прошлого года были представлены два производительных смартфона от Xiaomi.
The GEEK 02:24
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье
В Хабаровском крае режим карантина вводят в селе
В Хабаровском крае с двенадцатого апреля введут в одном из сел режим карантина.
Evo-rus.com вчера в 06:34
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
Число случаев коронавируса в Саратовской области снизилось до 42
По Саратовской области произошла корректировка данных вновь выявленных за сутки заболевших коронавирусом.
Регион 64 04:34
Общество
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Общество
В Мурманской области еще у 61-го жителя подтвержден коронавирус
За прошедшие сутки официально у 61 человек подтвержден результат заболевания.
Kursk.com 04:05
Авто
Автоэксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой авто в кризис
Несмотря на разразившийся в стране экономический кризис и рост цен на автомобили, автоэксперт порекомендовал не отказываться от покупки автомобиля мечты.
SpeedMe 10 апреля в 00:28