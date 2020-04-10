Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
Общество
Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом
«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru вчера в 04:17
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
ТАСС вчера в 23:59
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Беременная жена Овечкина опубликовала семейное фото
Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белое семейное фото с мужем и сыном.
Матч ТВ вчера в 10:12
Музыка
Пухляш из клипа Little Big снялся в новом видео про самоизоляцию
В Сети появился новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.
Вечерний курьер вчера в 08:42
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Армия и оружие
Российская армия теснит американских военных в Сирии
Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ 10 апреля в 06:47
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Здоровье
Почти 100 заболевших. Салоны красоты, рынки, спортивные и детские магазины не откроются
Очень напряженная обстановка и на наших границах: в Нижегородской области только сегодня заболело 33 человека (плюс к 119 вчерашним), в Башкортостане плюс 25 и уже умер первый пациент, в Татарстане – плюс 23 к 50 имевшимся.
Медиа 73 вчера в 12:22
Общество
Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии
Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК вчера в 14:35
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Космос
Инопланетяне среди нас: мог ли Марс быть колыбелью земной жизни
Популярная механика 10 апреля в 05:16
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
Политика
Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти
Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
"БрянскТоdау" уже сообщал, что сегодня, 12 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Брянской области.
БрянскToday 01:38
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Здоровье
Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии
Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15