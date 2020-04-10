Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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Топ-5 событий недели: скандал вокруг Zoom, новая ОПЕК+, продажа Сбербанка

РБК10 апреля в 15:03

В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству

Говорит Москва10 апреля в 09:45

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВ09 апреля в 18:05

Правительство России завершило сделку по покупке акций Сбербанка

URA.Ru10 апреля в 06:29

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

ТАСС10 апреля в 05:37

Правительство приобрело пакет акций Сбербанка

Известия10 апреля в 05:01

В условиях кризиса продажа Сбербанка оказалась очень кстати – экономист

REGNUM10 апреля в 09:13
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК 09 апреля в 02:27
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Общество

Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru вчера в 04:17
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru вчера в 10:09
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Беременная жена Овечкина опубликовала семейное фото

Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белое семейное фото с мужем и сыном.
Матч ТВ вчера в 10:12
Музыка

Пухляш из клипа Little Big снялся в новом видео про самоизоляцию

В Сети появился новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.
Вечерний курьер вчера в 08:42
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Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
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Армия и оружие

Российская армия теснит американских военных в Сирии

Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ 10 апреля в 06:47
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Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
73
Здоровье

Почти 100 заболевших. Салоны красоты, рынки, спортивные и детские магазины не откроются

Очень напряженная обстановка и на наших границах: в Нижегородской области только сегодня заболело 33 человека (плюс к 119 вчерашним), в Башкортостане плюс 25 и уже умер первый пациент, в Татарстане – плюс 23 к 50 имевшимся.
Медиа 73 вчера в 12:22
11
Общество

Почти 180 россиян вылетели вывозным рейсом из Японии

Почти 180 граждан России покинули Японию вывозным рейсом Токио-Москва, сообщает российское посольство в Японии на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 01:11
6
Общество

Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества

Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК вчера в 14:35
11
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
1,3K
Космос

Инопланетяне среди нас: мог ли Марс быть колыбелью земной жизни

Популярная механика 10 апреля в 05:16
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
1,4K
Политика

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
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Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

"БрянскТоdау" уже сообщал, что сегодня, 12 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Брянской области.
БрянскToday 01:38
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Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
4,1K
Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
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Здоровье

Российские врачи круглосуточно лечат больных коронавирусом в Италии

Медицинские специалисты из России продолжают лечить больных коронавирусом в полевом госпитале в итальянском Бергамо.
iReactor 01:15
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