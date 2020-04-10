Экономика
ВедомостиПравительство купило Сбербанк у ЦБ
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.
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В ТПП объяснили оперативность сделки по продаже Сбербанка правительству
Говорит Москва10 апреля в 09:45
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Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
Коммерсантъ 21:59
Происшествия
В Приамурье за сутки потушено десять лесных пожаров
REGNUM 09 апреля в 23:41
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Здоровье
Двое детей заразились коронавирусом в Хабаровском крае
"Все заразившиеся были в контакте с ранее установленными больными и находились в изоляции", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 10 апреля в 05:14
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Энергетика
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются
Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество
Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс 10 апреля в 00:27
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Общество
В России преодолели имбирный кризис
В России преодолели имбирный кризис, отмечается стабилизация цен на продукт.
Lenta.ru 08:13
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Политика
Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Общественной палаты Российской Федерации.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Происшествия
В Приморье подтвердился ещё один случай заболевания COVID-19
Владивосток, 13 апреля 2020, 03:58 — REGNUM Новый случай заболевания COVID-19 официально подтверждён ещё у одного жителя Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 20:58
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa 14:23
Общество
Кузбассу продлили режим изоляции
Кемерово, 13 апреля 2020, 05:12 — REGNUM В Кемеровской области режим изоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 22:12
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM вчера в 21:41
Культура
«Зулейха открывает глаза» на канале «Россия»
Вести Новосибирск 10 апреля в 05:29
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН 18:56
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ 19:48
Экономика
ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП
ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП В первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ первая оценка платежного баланса.
Коммерсантъ 18:22
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 10:13
Общество
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Общество
Работники салонов красоты шлют главе Хакасии сигнал бедствия SOS
Редакция 19rus.info получило письмо-обращение на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
ИА Хакасия 20:12