Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния, где, по данным на 1 апреля, было накоплено 11,1 трлн руб. от продажи нефти и газа.

Общество Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. 72

Здоровье Двое детей заразились коронавирусом в Хабаровском крае "Все заразившиеся были в контакте с ранее установленными больными и находились в изоляции", - говорится в сообщении. 1

Общество В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 425

Энергетика API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.

Общество В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств». 3

Происшествия В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица. 11

Происшествия В Приморье подтвердился ещё один случай заболевания COVID-19 Владивосток, 13 апреля 2020, 03:58 — REGNUM Новый случай заболевания COVID-19 официально подтверждён ещё у одного жителя Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 9

Политика В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. 28

Общество Кузбассу продлили режим изоляции Кемерово, 13 апреля 2020, 05:12 — REGNUM В Кемеровской области режим изоляции продлён ещё на неделю — до 19 апреля. 56

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 42

Политика Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.

Экономика ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП В первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ первая оценка платежного баланса.

Космос В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир» В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». 1