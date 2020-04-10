Экономика
Sostav.ruПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Цена из-за падения стоимости бумаг банка оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось.
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Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Здоровье
В Сахалинской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заболевания новым коронавирусом выявлен на Сахалине.
Сахалин.Инфо 00:57
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Цивилёв вновь обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Сергей Цивилёв вновь обратится к жителям Кузбасса в связи с ситуацией по коронавирусу.
ВашГород.ру 00:43
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится парный режим
Cyber.sports.ru 09 апреля в 06:27
Политика
США могут ввести санкции против отказывающихся вывезти граждан стран
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает введение визовых санкций в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19.
Известия вчера в 22:12
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник 09 апреля в 15:40
Происшествия
На Урале многодетная семья спряталась в лесу от коронавируса
В Свердловской области сотрудники полиции нашли в лесу многодетную семью, которая решила переждать пандемию коронавируса.
Профиль 09 апреля в 11:14
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели вчера в 11:55
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру вчера в 16:00
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Футбол
Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
Ежегодный летний товарищеский футбольный турнир Международный кубок чемпионов в этом году не состоится.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 19 апреля
Режим самоизоляции, принятый в Самарской области для недопущения распространения коронавируса, продлен до 19 апреля.
ТАСС вчера в 15:04
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico.
Piter.tv вчера в 05:19
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы вчера в 15:54
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35