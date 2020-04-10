В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Цена из-за падения стоимости бумаг банка оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось.

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

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