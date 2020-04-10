Экономика
Sostav.ruПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Цена из-за падения стоимости бумаг банка оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось.
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Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ 08:14
Технологии
Во Владивостоке начнется производство кожи и волос для роботов
Человекоподобный робот Robo-C умеет общаться с людьми, выражать эмоции, подключаться к любым сервисам и приложениям.
Российская газета 06:20
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Футбол
Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ вчера в 02:17
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
Киберспорт
Virtus.pro победила Cyber Legacy на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru 08 апреля в 10:10
Происшествия
Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Газета.Ru 05:02
Футбол
IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда
Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру вчера в 03:30
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Общество
В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища
В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord 06:34
Экономика
СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Космос
В NASA намерены создать базу на Луне для освоения Марса
В отчете NASA говорится о том, что уже в ближайшие годы на Луне может быть создана база США, которую планируют использовать для высадки на Марс.
Росбалт 08 апреля в 13:31
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Гаджеты
AMD может представить новые процессоры Ryzen 4000 уже в сентябре
Санта-Клара, США, 9 апреля 2020, 22:00 — REGNUM Компания AMD может представить новую серию своих процессоров Ryzen 4000 в сентябре 2020 года.
REGNUM вчера в 15:00
Энергетика
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20