Экономика
Sostav.ruПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Цена из-за падения стоимости бумаг банка оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось.
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Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Комсомольская правда 07:47
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости 17:01
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Общество
Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Авто
Канадцы превратили удлинённый Lincoln Navigator в крепость
Кроссовер, оснащённый стандартными наддувным мотором V6 3.5 EcoBoost (456 л.с. и 691 Н•м) и десятиступенчатым «автоматом», защищён по стандарту BR6/VR6.
Драйв 09:31
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru вчера в 22:17
Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Наука
Находки зубов показали, что древние обезьяны переплывали Атлантику
Палеонтологи обнаружили в Перу зубы древних приматов — обезьян, обитавших на территории нынешнего Египта примерно 34 миллиона лет назад.
РИА Новости вчера в 14:00
Технологии
Роскосмос хочет возобновить пуски ракет по проекту «Морской старт»
Роскосмос рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с плавучего космодрома "Морской старт" с 2024 года.
РЕН ТВ 20:19
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Общество
В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек
Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 21:05
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58