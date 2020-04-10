Коронавирус

ИзвестияИзвестияПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.
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с чего всё началось

Сделка годна: правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ состоялась 9 апреля, сообщил «Известиям» федеральный чиновник. Информацию подтвердили два источника, близкие к кабмину. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось.
Известиявчера в 16:51

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«Известия» узнали о продаже Сбербанка правительству за 2,1 трлн рублей

РИА Новости02:02

СМИ узнали о продаже пакета Сбербанка по цене ниже запланированной

РБКвчера в 21:29

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05

«Известия»: правительство приобрело пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн рублей

ТАССвчера в 18:25

«Известия» узнали о продаже Сбербанка правительству за 2,14 трлн рублей

Говорит Москвавчера в 18:25

СМИ: Правительство РФ приобрело пакет акций Сбербанка у Центробанка

REGNUMвчера в 18:55

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Известиявчера в 17:09
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Известия вчера в 05:49
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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REGNUM вчера в 04:42
Энергетика

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Lenta.ru вчера в 22:14
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Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией

РИА Новости вчера в 23:47
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Общество

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С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 14:16
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом, ложную информацию распространяют из-за границы, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:06
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Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
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СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

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Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
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Единоборства

Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

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В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
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Первым делом Борис Джонсон позвонил своей беременной невесте. Бориса Джонсона после 3х суток реанимации перевели в обычную палату.
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Происшествия

Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей

Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что располнела на карантине

Как и многие другие российские звезды, Лера Кудрявцева находится на вынужденном карантине.
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Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России

В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Футболисты ЦСКА приняли решение о сокращении своих зарплат

Решение о сокращении своих зарплат на время приостановки Чемпионата России по футболу приняли игроки московского футбольного клуба ЦСКА, 9 апреля сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью Sport24.
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Поднимаемся с колен: автозаводы России вернулись к работе, но не все

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