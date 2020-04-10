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ИзвестияИзвестияПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.
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«Известия» узнали о продаже Сбербанка правительству за 2,1 трлн рублей

РИА Новости02:02

СМИ узнали о продаже пакета Сбербанка по цене ниже запланированной

РБКвчера в 21:29

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Известиявчера в 17:09

«Известия»: правительство приобрело пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн рублей

ТАССвчера в 18:25

«Известия» узнали о продаже Сбербанка правительству за 2,14 трлн рублей

Говорит Москвавчера в 18:25

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 18:05

СМИ: Правительство РФ приобрело пакет акций Сбербанка у Центробанка

REGNUMвчера в 18:55
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В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы были высланы десятки китайских туристов. Причина в несоблюдении режима изоляции.
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
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Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки

Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
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Турнир UFC 249 официально отменен

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Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
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Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани

По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.
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Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
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Московские кладбища закрыли для посещения

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СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России

Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
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Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Энергетика

Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.
Газета.Ru вчера в 22:40
Происшествия

СК опроверг данные о высокой смертности в тверской больнице

Как отмечает следствие, согласно сведениям УМВД России по Тверской области, "размещенная в социальной сети информация не соответствует действительности".
РИА Новости 04:19
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
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Шесть членов совета директоров «Барселоны» подали в отставку

Барселона, Испания, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В футбольном клубе «Барселона» шесть членов совета директоров подали в отставку.
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Общество

Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

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Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
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Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие

РФ уводит фрегаты с «Калибрами» из Средиземного моря

Утро.ru вчера в 05:17
Общество

Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.
RT на русском вчера в 04:15
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