Коронавирус
ИзвестияПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.
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Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
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Общество
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В Испании медсестра потеряла крышу над головой после того, как ее выселили из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
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Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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СК опроверг данные о высокой смертности в тверской больнице
Как отмечает следствие, согласно сведениям УМВД России по Тверской области, "размещенная в социальной сети информация не соответствует действительности".
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Свердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Свердловские депутаты Заксобрания утвердили штрафы за несоблюдение требований указа губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Армия и оружие
РФ уводит фрегаты с «Калибрами» из Средиземного моря
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Указывается, что 35% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет. При этом 11% заболевших — это люди 66—80 лет, а 4% — старше 80 лет.