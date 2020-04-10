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ИзвестияИзвестияПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.
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с чего всё началось

Сделка годна: правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ состоялась 9 апреля, сообщил «Известиям» федеральный чиновник. Информацию подтвердили два источника, близкие к кабмину. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось.
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«Известия»: правительство приобрело пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн рублей

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РЕН ТВвчера в 18:05

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

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