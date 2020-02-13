Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей

Стоимость покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка составит около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. «Это около 2,5 трлн рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка», — цитирует главу Минфина РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать919

Подробнее о событии

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМвчера в 08:30

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru13 февраля в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Экономика

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Lenta.ru 13 февраля в 23:41
Происшествия

В результате стрельбы в центре Калининграда убита семейная пара

Погибшими в результате стрельбы возле центрального рынка в Калининграде оказалась семейная пара.
Российская газета 13:58
Политика

Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
РИА Новости 11:53
Политика

МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией

Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Коммерсантъ 15:29
Политика

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Pravda.Ru 09:27
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС 11:15
Общество

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс 12:41
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru вчера в 22:27
Футбол

Райола: «Погба не был бы против возвращения в „Ювентус“»

Известный футбольный агент Мино Райола ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".В Италии Поль чувствует себя как дома.
Soccer.ru 13 февраля в 23:42
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Армия и оружие

Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
ГЛАС.RU вчера в 08:37
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Игры

NVIDIA убрала игры Activision Blizzard из GeForce Now из-за недоразумения

Причиной удаления игр Activision Blizzard из сервиса GeForce Now стало недоразумение, которое возникло между разработчиками и NVIDIA.
CyberSport.ru 16:04
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 12 февраля в 07:20
Спорт

Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на 5000 м на ЧМ в США

РИА Новости 15:26
Общество

В Китае вводят смертную казнь за заражение коронавирусом

Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни».
URA.Ru 14:09
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил «дружбу с США» против России

Белоруссия не находится под влиянием США, заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Владимир Макей.
РБК вчера в 18:25
Политика

Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене

В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
Украина.ру 10:08
Биатлон

Минспорт прокомментировал дисквалификацию Слепцовой и Устюгова

Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Известия 10:05
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 05:21
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Политика

В Мюнхене началась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

В Мюнхене началась встреча президентов Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
Sputnik Армения 11:15
Единоборства

Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.
Вести.Ru 15:35
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости вчера в 06:31
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Происшествия

Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука

Известия 13:45
Политика

Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing

Отмечается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном».
RT на русском 10:55
Политика

Цукерберг: всё чаще на результаты выборов пытаются влиять изнутри

Вмешательство в выборы со стороны иностранцев повсеместно сменили попытки повлиять на голосования изнутри, заявил руководитель крупнейшей мировой соцсети Facebook Марк Цукерберг.
News.ru 11:35
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное