Экономика
КоммерсантъПравительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Ведомости 03:57
Общество
Соучредитель Blizzard Майк Морхейм открыл игровую компанию Dreamhaven
Бывший глава и основатель Blizzard Майк Морхейм (Mike Morhaime) объявил о создании новой игровой компании под названием Dreamhaven.
3DNews 08:30
Общество
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми
Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года.
ТВ Центр 08:48
Политика
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября.
РБК 19:59
Общество
«Новичок» уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".
РИА Новости 10:55
Происшествия
Мужчина напал на врио главы Минздрава Камчатки
Уголовное дело открыто на Камчатке после нападения на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Марину Волкову.
Газета.Ru 19:19
Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что СССР и Российская Федерация никогда не проводили опытов по созданию "Новичка".
CT news 14:24
Культура
Названы имена звездных участников нового сезона шоу «Последний герой»
Пресс-службой телеканала ТВ-3 были названы имена участников, которые сформируют первую команду нового сезона реалити-шоу на выживание «Последний герой».
Территория новостей 03:00
Происшествия
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новости 06:33
Кино
Спортивная драма «Стрельцов» Ильи Учителя выходит в прокат в РФ
Интерфакс - Россия 17:00
Авто
Рендерные изображения Lada Alta опубликованы
Независимые дизайнеры издания «Pokatim.ru» опубликовали рендерные изображения возможной новой российской модели LADA Alta.
Моя Москва.онлайн 15:42
Политика
Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»
Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия вчера в 07:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области
Эхо Москвы 21 сентября в 23:07
Фигурное катание
Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко
Ранее в команде Тутберидзе показали переписку жены Плющенко с Алиной, в которой она призывала спортсменку начать заниматься в команде Плющенко.
Vprognoze.ru 16:13
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова под арестом до конца года
Коммерсантъ 14:31
Происшествия
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Evo-rus.com 09:32
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет.
РИА Новости 06:18
Общество
TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей
В российском представительстве TikTok заявили каналу 360, что сервис действительно удалил более 250 видеороликов в России по запросу властей, но они не имеют отношения к ЛГБТ.
РБК 19:39
Наука
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.
РИА Новости 02:58
Политика
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инаугурация действующего главы государства Александра Лукашенко – фарс и выход лидера на пенсию.
VSE42.RU 10:29
Политика
В России выступили за предложение скидки на газ для Германии
В Госдуме выступили с инициативой предложить скидки для Германии на природный газ.
ФедералПресс 19:05
Общество
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM 20:48
Экономика
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
ТАСС 19:44
Общество
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:28
Происшествия
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ вчера в 10:22
Культура
Ведущий Первого канала покинул студию из-за ролика с голыми датчанами
По возвращении Шейнин посоветовал партнёру "хотя бы прополоскать рот" и назвал датскую программу "шоу уродов".
Уфимские Заметки 13:05
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
В Москве найдена живой двенадцатилетняя школьница, пропавшая днем в понедельник. Об этом сообщила мать девочки в своем Instagram.
Росбалт вчера в 17:40
Экономика
Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM вчера в 03:35
Наука
Революционный природный антибиотик открыли в России
Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс 02:34