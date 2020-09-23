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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Гарант

Техвозможность установки ОДПУ электроэнергии определяет гарантирующий поставщик

Гарантвчера в 09:35
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54
Накануне.Ru

Правительство РФ может переложить стоимость приборов учета на население

Накануне.Ru22:13

Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса
ТАСС22 сентября в 06:22
37

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты

"Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает один-два рубля, а при серьезных колебаниях валютных курсов четыре-пять рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна", — отмечает эксперт.
РИА Новости19:31

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30