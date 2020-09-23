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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Накануне.Ru

СМИ: правительство РФ может переложить стоимость приборов на население

Накануне.Ru22:13
Гарант

Техвозможность установки ОДПУ электроэнергии определяет гарантирующий поставщик

Гарантвчера в 09:35
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54
Царьград

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Царьград22:07

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РБКвчера в 16:38
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

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