Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Накануне.Ru

Правительство РФ может переложить стоимость приборов учета на население

Накануне.Ru22:13
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
Профиль

СМИ: в России могут дополнительно вырасти тарифы на электроэнергию

Профиль23:36

Выкрасить и выбросить: 5 главных осенних антитрендов — эти вещи больше нельзя носить, но можно отдать врагам

Подсказка от стилистов: если под вашу куртку вы надели теплый свитер, сумели её застегнуть и внутри осталось еще немного места, то вещь имеет право на жизнь.
НГСвчера в 22:00

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
284

Число сделок с новостройками в Москве в августе увеличилось на треть

Более 9 тыс. договоров на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в августе, что на треть больше, чем в июле и годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАССвчера в 03:16
1

В Южной Корее заявили, что их чиновник убит в КНДР

Министерство национальной обороны Южной Кореи в четверг сообщило, что пропавший ранее близ границы с КНДР сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства Южной Кореи застрелен в КНДР, а тело чиновника кремировали.
Московский Комсомолец23:06

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
334