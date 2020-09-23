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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Комсомольская правда

«Ъ»: Установку счётчиков могут включить в стоимость коммунальных услуг

Комсомольская правда04:29
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Ру00:50
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъ17:54

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Известия05:11
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В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем, получателям государственных выплат необходимо оформить карту «Мир», сообщает «Российская газета».
Аргументы и Факты04:55

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах

"Генпрокуратура инициирует в ближайшее время внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста", - приводит БЕЛТА слова генпрокурор Андрей Швед.
SM News04:36
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Новый тип сверхпроводников открыт физиками

Ученые пришли к выводу, что кроме двух типов s-волновые и d-волновые, есть и третий тип таких волн - g. Физики выявили, что с помощью существующих технологий охладить материал до необходимой температуры в -272,16 градуса по Цельсию было невозможно.
МТВ онлайн22 сентября в 11:56
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