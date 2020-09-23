Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").В источнике
С чего всё началось
Правительство может переложить стоимость приборов на население
Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.
Коммерсантъ17:54
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