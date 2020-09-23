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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.
Коммерсантъ17:54
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Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Накануне.Ru

Правительство РФ может переложить стоимость приборов учета на население

Накануне.Ru22:13
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Ру00:50
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

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РИА Новостивчера в 06:33
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56

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Известия21:37
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