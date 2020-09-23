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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБК09:21
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАСС21:07
REGNUM

СМИ: в России могут добавить установку счетчиков в оплату услуг ЖКХ

REGNUM23:49
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°22:51
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьград22:07
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Ру00:50
Коммерсантъ

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Коммерсантъ17:54

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