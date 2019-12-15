Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

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Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

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Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

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Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01
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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

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Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
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Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

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Коммерсантъ 06:45
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Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 08:43
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Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

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Коммерсантъ 07:24
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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

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Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
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На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 09:39
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Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

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РИА Новости 09:07
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Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
РИА Новости 08:53
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
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«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

Полиция начала проверку по факту нападения собаки на жителя Челябинска, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
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Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
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Общество

Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике

Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.
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Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
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Власти заключат концессию на строительство мусоросортировочного полигона

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Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт

Самолет, вылетевший из Иркутска в Красноярск в 15.51 (10.51 мск), вернулся обратно по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
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Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении 92-летней блокадницы

Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

На Украине мужчина получил год условно за советский флаг в День Победы

Суд приговорил жителя Одесской области Украины к году условно за демонстрацию 9 мая красного флага с надписью "Отечественная война" и георгиевской ленты, сообщает в воскресенье телеканал NewsOne.
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Sasapost (Египет): многомиллиардная гонка на Черном континенте. В каких африканских странах развивается космическая индустрия? (Sasapost)

Два года назад страны континента вывели около 20 спутников на орбиту планеты, а в последнее время эта цифра удвоилась, достигнув 40 спутников в 2019 году.
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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