Экономика
Российская газетаПравительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Читать в источнике
Оценить225
с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАСС05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Политика
NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Здоровье
Ожирение резко повышает риск инсульта и рака у людей от 40 до 59 лет
Назван главный фактор возникновения инсульта и рака у людей в возрасте от 40 до 59 лет.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Гаджеты
В Mac Pro используются самые дешевые модули
По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде
Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде, говорится в заявлении генерального секретаря.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии
Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
Футбол
Руни: хочу вернуть «Дерби Каунти» в Премьер-лигу
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, который в январе 2020 года перейдёт в «Дерби Каунти», заявил, что намерен вывести свой новый клуб в Премьер-лигу.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Происшествия
На Украине мужчина получил год условно за советский флаг в День Победы
Суд приговорил жителя Одесской области Украины к году условно за демонстрацию 9 мая красного флага с надписью "Отечественная война" и георгиевской ленты, сообщает в воскресенье телеканал NewsOne.
Происшествия
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
Наука
Ученые: Человек не может изменить свою личность
До недавних пор считалось, что человек не может изменить свою личность, так как она унаследована и стабильна.
Здоровье
За переезд в Норильск врачам обещают полмиллиона рублей
При переезде в Норильск медикам выплатят полмиллиона рублей, дабы восполнить дефицит врачей в городе.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Футбол
«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.