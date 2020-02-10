Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

с чего всё началось

Снижение страховых взносов в обмен на повышение НДС обсуждали в правительстве в 2017-2018 годах. В итоге налог был повышел до 20%, тогда как страховые выплаты остались прежними.

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