Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнПравительство может снизить страховые взносы

Снижение страховых взносов в обмен на повышение НДС обсуждали в правительстве в 2017-2018 годах. В итоге налог был повышел до 20%, тогда как страховые выплаты остались прежними.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
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РИА Новостивчера в 00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

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