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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Заседающее на востоке Ливии правительство во главе с Абдаллой ат-Тани подало прошение об отставке на фоне народных протестов, очередная волна которых вспыхнула в минувший четверг. Об этом говорится на сайте Палаты представителей Ливии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новостивчера в 14:46
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Коммерсантъвчера в 15:38
RT на русском

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Газета.Ruвчера в 14:49
ТАСС

Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

ТАССвчера в 15:16
Lenta.ru

Временное правительство Ливии подало в отставку

Lenta.ruвчера в 15:16
РБК

Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

РБКвчера в 15:22
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

РИА Новостивчера в 14:46

Президент UFC отреагировал на задержание Макгрегора на Корсике

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал задержание во Франции экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора за обвинения в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.
Президент UFC отреагировал на задержание Макгрегора на Корсике
Известия20:26

Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Назад в 2007-й: США движутся к новому ипотечному кризису

В середине сентября исследовательская компания Black Knight подсчитала, что во втором квартале этого года американские граждане взяли ипотечных кредитов на общую сумму $1,1 трлн — это самый большой показатель за всё время наблюдений.
Известия17:02

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru12 сентября в 06:26
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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