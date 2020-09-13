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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Заседающее на востоке Ливии правительство во главе с Абдаллой ат-Тани подало прошение об отставке на фоне народных протестов, очередная волна которых вспыхнула в минувший четверг. Об этом говорится на сайте Палаты представителей Ливии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новости14:46
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Коммерсантъ

Правительство на востоке Ливии подало в отставку

Коммерсантъ15:38
RT на русском

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

RT на русском15:28
ТАСС

Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

ТАСС15:16
РБК

Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

РБК15:22
Lenta.ru

Временное правительство Ливии подало в отставку

Lenta.ru15:16
Газета.Ru

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Газета.Ru14:49
РИА Новости

Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

РИА Новости14:46

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Силовики применили водомет против протестующих в Бресте
Взгляд.ру11:23
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Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ru16:28
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