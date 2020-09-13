Правительство на востоке Ливии подало в отставку
Заседающее на востоке Ливии правительство во главе с Абдаллой ат-Тани подало прошение об отставке на фоне народных протестов, очередная волна которых вспыхнула в минувший четверг. Об этом говорится на сайте Палаты представителей Ливии.В источнике
С чего всё началось
Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке.
РИА Новости14:46
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