Царьград 6

Заседающее на востоке Ливии правительство во главе с Абдаллой ат-Тани подало прошение об отставке на фоне народных протестов, очередная волна которых вспыхнула в минувший четверг. Об этом говорится на сайте Палаты представителей Ливии.