Экономика
ВедомостиПравительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. Но есть условие – помощь получат лишь те компании, которые сократили не более 10% сотрудников.
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Малый и средний бизнес дождался дополнительной поддержки от государства. Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.Ведомостивчера в 18:25
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Эксперт: от безвозмездных субсидий малому бизнесу выиграют сельхозпроизводители
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