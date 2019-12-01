Экономика
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Космос
Потрясающая фотография первой межзвездной кометы
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Происшествия
Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Происшествия
Первый замглавы свердловского управления СКР арестован
Политика
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Технологии
В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей
При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Экономика
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Биатлон
Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Политика
В МИД Украины напугали Володина проверкой
Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций».
Футбол
Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»
Политика
Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в РФ
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пригласил партнеров из Китая принять участие в предстоящей ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
В заявлении курдского генерала сообщается о плодотворной встрече и о том, что в её ходе были достигнуты договорённости о расширении российского военного присутствия на территории севера Сирии.
Авто
С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила
Названы основные изменения законов и ПДД для автомобилистов в России. Они введены с 1 декабря 2019 года.
Происшествия
Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
Империя больше не зла. Как закончилась холодная война
Лидеры двух сверхдержав объявили, что прекращают холодную войну.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Происшествия
В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 19 погибшими
Армия и оружие
Корабли ВМФ станут регулярно ходить в кругосветные походы
Регулярные кругосветные походы станут выполнять корабли Военно-морского флота России. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.