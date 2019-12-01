Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Банки.ру00:28

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

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Российская газетавчера в 09:58

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ИА Хакасия30 ноября в 13:58

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17
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Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
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Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта

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В МИД Украины напугали Володина проверкой

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Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

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Патрушев пригласил Китай на встречу по безопасности в РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пригласил партнеров из Китая принять участие в предстоящей ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии

В заявлении курдского генерала сообщается о плодотворной встрече и о том, что в её ходе были достигнуты договорённости о расширении российского военного присутствия на территории севера Сирии.
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С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила

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