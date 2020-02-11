с чего всё началось

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Общество Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.

Шоу-бизнес Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Политика Facebook удалил ряд аккаунтов из России Facebook удалил три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики об иностранном вмешательстве.

Энергетика ОПЕК резко понизила прогноз спроса на нефть в 2020 году ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.

Политика Коммунисты включили сирену на заседании комитета Саратовской облдумы Сегодня вечером заседание комитета Саратовской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению прервано из-за действий депутатов от КПРФ.

Общество Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.