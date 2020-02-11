Экономика
Деловое.ТВПравительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Продажа акций, по мнению разработчиков, должна устранить проблему конфликта интересов, который возникает у ЦБ в результате совмещения роли акционера, регулятора и надзорного органа. На фоне этого известия стоимость акций Сбербанка возросла.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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Экономика
ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок
Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок».
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
Америка вводит санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ госдепартамент США внес в Федеральный реестр.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
ВСУ боятся пользоваться украинскими беспилотниками — эксперт
Эксперт добавил, что боевики ВСУ в основном пользуются китайскими беспилотниками, полученными неофициально.
Происшествия
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Политика
Прилепин сказал Путину об особой важности трех поправок в Конституцию
Писатель и политический деятель Захар Прилепин, в последнем качестве более всего известный по участию в донбасской войне, встретился 13 февраля в составе рабочей группы, занятой поправками в Конституцию, с их инициатором - президентом Владимиром Путиным.
Здоровье
В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно регистрируются новые лекарственные препараты для лечения редких болезней, однако льготное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, которые не включены в перечень, осуществляется за счёт средств регионов, однако из-за дороговизны лекарств это крайне затруднительно, поэтому бывают сбои.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
2 февраля 44-летняя Милла Йовович стала матерью в третий раз. Актриса снова родила девочку, которую назвали необычным именем Оушен.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Футбол
Умер советский арбитр Валерий Бутенко
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Политика
Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар.
Политика
Уволился министр финансов Великобритании
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Футбол
«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса
На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ
Армия и оружие
Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.