Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПравительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Продажа акций, по мнению разработчиков, должна устранить проблему конфликта интересов, который возникает у ЦБ в результате совмещения роли акционера, регулятора и надзорного органа. На фоне этого известия стоимость акций Сбербанка возросла.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

Подробнее о событии

Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известиявчера в 10:10

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМвчера в 06:27

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новости11 февраля в 08:11

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАСС11 февраля в 14:13

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБК11 февраля в 15:21

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомости11 февраля в 16:43
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Экономика

ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок

Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок».
РБК 08:42
Политика

США ввели санкции против трех российских компаний

Америка вводит санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ госдепартамент США внес в Федеральный реестр.
Газета.Ru 12:41
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Армия и оружие

ВСУ боятся пользоваться украинскими беспилотниками — эксперт

Эксперт добавил, что боевики ВСУ в основном пользуются китайскими беспилотниками, полученными неофициально.
REGNUM 06:49
Происшествия

В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 12:15
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Политика

Прилепин сказал Путину об особой важности трех поправок в Конституцию

Писатель и политический деятель Захар Прилепин, в последнем качестве более всего известный по участию в донбасской войне, встретился 13 февраля в составе рабочей группы, занятой поправками в Конституцию, с их инициатором - президентом Владимиром Путиным.
ЗакC.Ру 12:25
Здоровье

В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний

Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно регистрируются новые лекарственные препараты для лечения редких болезней, однако льготное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, которые не включены в перечень, осуществляется за счёт средств регионов, однако из-за дороговизны лекарств это крайне затруднительно, поэтому бывают сбои.
News.ru 11 февраля в 11:53
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

2 февраля 44-летняя Милла Йовович стала матерью в третий раз. Актриса снова родила девочку, которую назвали необычным именем Оушен.
Вокруг ТВ вчера в 11:29
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском вчера в 02:28
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Футбол

Умер советский арбитр Валерий Бутенко

Взгляд.ру 07:59
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Политика

Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар.
Lenta.ru 12:44
Политика

Уволился министр финансов Великобритании

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса

На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
ODDS.ru 12:44
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Армия и оружие

Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции

14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
REGNUM вчера в 03:46
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
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«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ

Газета.Ru 12:31
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Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

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Армия и оружие

Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Авто

Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet

Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
ГЛАС.RU 02:21
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