с чего всё началось

Продажа акций, по мнению разработчиков, должна устранить проблему конфликта интересов, который возникает у ЦБ в результате совмещения роли акционера, регулятора и надзорного органа. На фоне этого известия стоимость акций Сбербанка возросла.

Политика США ввели санкции против трех российских компаний Америка вводит санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ госдепартамент США внес в Федеральный реестр.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Авто Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.

Политика Прилепин сказал Путину об особой важности трех поправок в Конституцию Писатель и политический деятель Захар Прилепин, в последнем качестве более всего известный по участию в донбасской войне, встретился 13 февраля в составе рабочей группы, занятой поправками в Конституцию, с их инициатором - президентом Владимиром Путиным.

Здоровье В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно регистрируются новые лекарственные препараты для лечения редких болезней, однако льготное лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями, которые не включены в перечень, осуществляется за счёт средств регионов, однако из-за дороговизны лекарств это крайне затруднительно, поэтому бывают сбои.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар.

Политика Уволился министр финансов Великобритании Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.