Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%
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Российское правительство намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом в четверг, 24 сентября, на конференции РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, льготная программа оказалась очень успешной.В источнике
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