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РБК
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

Российское правительство намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом в четверг, 24 сентября, на конференции РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, льготная программа оказалась очень успешной.В источнике
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БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Online07:15
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ08:32
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru06:45
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБК06:18
Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ru10:22
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфакс05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости05:20

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском12:33
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Газета.Ru12:57

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today11:49
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Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

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Взгляд.ру08:15
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Белорусский разработчик пригрозил «снять маски» с силовиков при помощи нейросети

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ИА REX10:15
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В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

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Профиль11:45
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В Госдуму внесли проект о штрафе за повторный ложный вызов скорой

Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в Госдуму, документ опубликован в нижней базе парламента.
РИА Новости13:54

Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией

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BFM.ru06:25
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Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
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