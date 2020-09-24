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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

В ближайший месяц российское правительство обсудит условия, на которых будет продлена действующая программа льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на конференции РБК.В источнике
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БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Online07:15
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru06:45
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомости06:35
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБК06:18
Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ru10:22
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфакс05:59
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости05:20

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».
Ведомости06:51
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России назвал соответствующие санкции "хамством" Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил Владимир Путин После глава государства отметил, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".
Piter.tv02:40
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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