Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России назвал соответствующие санкции "хамством" Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил Владимир Путин После глава государства отметил, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".