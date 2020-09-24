Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%
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В ближайший месяц российское правительство обсудит условия, на которых будет продлена действующая программа льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на конференции РБК.В источнике
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