Общество
ИнтерфаксПравительство напомнило об увеличении зарплат бюджетников на 4,3%
В январе в Минтруде РФ сообщили, что в федеральном бюджете предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года.
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Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Вести.Ru вчера в 21:44
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Авто
В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров
Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня 05:43
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета вчера в 15:42
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:11
Футбол
Президент «Барселоны» встретится с Пике после критики в адрес руководства
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с защитником клуба Жераром Пике, сообщает Football Espana.
Чемпионат 10:03
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Авто
Эту ошибку совершает зимой каждый водитель
Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Кино
«Узбеккино» заключит соглашения с кинокомпаниями из России
Агентство "Узбеккино" в рамках Дней узбекского кино в России подпишет ряд соглашений с российскими кинокомпаниями.
Sputnik Узбекистан 08:52
Происшествия
Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
Причиной подачи тока по батареям теплоснабжения в одном из многоквартирных домов Воронежа стал холодильник.
Известия 21:01
Здоровье
Кремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться
В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 09:15
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru 19:00
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Политика
Новосибирских единороссов в Заксобрание поведут Шимкив и Игнатов
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, находящийся с визитом в Новосибирске, утвердил следующую схему: руководитель избирательного штаба по выборам в региональный парламент — действующий глава ЗС Андрей Шимкив, уполномоченный координатор от генсовета ЕР — депутат Госдумы Виктор Игнатов.
Континент Сибирь Online 12:05
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00